В Колпне обустроят балку у Бородинского пруда

Администрация муниципалитета Орловской области заключила соответствующий контракт.

Подрядчика нашли с помощью электронного аукциона. Была подана лишь одна заявка на участие. Администрация Колпнянского района подписала в начале марта контракт с Эсмеровым Али Турсуналиевичем. Благоустройство территории балки Бородинского пруда (со стороны улицы Комсомольская) обойдется в 2 336 275 рублей 71 копейку. Срок исполнения контракта – 25 августа 2026 года, указано в ЕИС «Закупки». Планируется создание тротуара, установка малых архитектурных форм.

По информации с сайта администрации Колпнянского района, пруд построил Бородин Иван Федорович. На нескольких гектарах вокруг водоема он высадил около 3,5 тыс. растений, из родникового источника сделал водопровод. Бородинский пруд стал популярной зоной отдыха.

ИА “Орелград”