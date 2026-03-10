Мэр Орла согласовал многоэтажку в центре частного сектора

10.3.2026 | 7:33 Новости, Строительство

Архитектурно-градостроительный облик объекта соответствует правилам.

Геоинформационный портал

Соответствующее постановление издано 26 февраля. Заявление в администрацию поступило от ООО «Специализированный застройщик «Орел Недвижимость». Копания собирается возвести 10-этажный дом на улице Кирпичной в Заводском районе.

Принято решение согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта, в связи с соответствием требованиям, указанным в градостроительном регламенте, отмечено в постановлении. Многоквартирный жилой дом будет общей площадью  2593 кв. м.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020510:189 выставлялся на аукцион. Согласно протоколу о результатах от 12.07.2022г, победителем отбора признано ООО «Орел Недвижимость». Компания была создана за месяц до проведения аукциона.

По данным kartoteka.ru, ООО «СЗ «Орел Недвижимость» руководит Володин Максим Александрович. Он же является учредителем. Максим Володин возглавляет ООО «СЗ Технострой 5», ООО «СЗ «Технострой 3». Последнее входит в СТС-Групп.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU