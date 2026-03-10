Мэр Орла согласовал многоэтажку в центре частного сектора

Архитектурно-градостроительный облик объекта соответствует правилам.

Соответствующее постановление издано 26 февраля. Заявление в администрацию поступило от ООО «Специализированный застройщик «Орел Недвижимость». Копания собирается возвести 10-этажный дом на улице Кирпичной в Заводском районе.

Принято решение согласовать архитектурно-градостроительный облик объекта, в связи с соответствием требованиям, указанным в градостроительном регламенте, отмечено в постановлении. Многоквартирный жилой дом будет общей площадью 2593 кв. м.

Земельный участок с кадастровым номером 57:25:0020510:189 выставлялся на аукцион. Согласно протоколу о результатах от 12.07.2022г, победителем отбора признано ООО «Орел Недвижимость». Компания была создана за месяц до проведения аукциона.

По данным kartoteka.ru, ООО «СЗ «Орел Недвижимость» руководит Володин Максим Александрович. Он же является учредителем. Максим Володин возглавляет ООО «СЗ Технострой 5», ООО «СЗ «Технострой 3». Последнее входит в СТС-Групп.

ИА “Орелград”