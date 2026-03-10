В России растет число автокредитов

10.3.2026 | 19:25 Новости, Экономика

Участники рынка начинают адаптироваться к новым правилам.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В феврале 2026 года объем выданных в России автокредитов достиг примерно 106 миллиардов рублей, увеличившись на 9% по сравнению с январем и на 26% — с февралем прошлого года. Такие данные представил банк ВТБ.

Число выданных кредитов также выросло: за февраль было оформлено около 70,2 тысячи займов против 64,7 тысячи в январе. Средняя сумма кредита осталась прежней — 1,5 миллиона рублей.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин подчеркнул, февральская статистика показывает, что банки постепенно адаптируются к новым регуляторным требованиям.

«С начала года при рассмотрении заявок учитываются доходы клиентов только из официальных источников», — напомнил Алексей Охорзин.

Аналитики прогнозируют, что по итогам года общий объем автокредитования составит около 1,8 триллиона рублей, что на 5% выше уровня 2025 года. Это будет означать стабилизацию рынка после прошлогоднего спада.

Отметим, в конце минувшего года в Национальном совете финансового рынка прогнозировали, что из-за нового способа оценки отрасль может потерять до 40% потенциальных заемщиков.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU