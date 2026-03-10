Завтра в Орле начнут выдавать уведомления для участников ЕГЭ

Это касается тех, кто сдаёт экзамен досрочно.
То же самое относится к участникам ГИА. Информацию сообщили в пресс-службе администрации города.
Школьники смогут получить уведомления в своих образовательных организациях. Студенты СПО — в местах регистрации на сдачу экзамена.
Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто подавал заявление на участие в ЕГЭ через портал государственных услуг. Им выдадут уведомления в Региональном центре оценки качества образования.
Напомним, в этом году досрочный период единого госэкзамена стартует 20 марта и завершится 20 апреля. Основной период запланирован с 1 июня по 9 июля.
ИА «Орелград»