Завтра в Орле начнут выдавать уведомления для участников ЕГЭ

Это касается тех, кто сдаёт экзамен досрочно.

То же самое относится к участникам ГИА. Информацию сообщили в пресс-службе администрации города.

Школьники смогут получить уведомления в своих образовательных организациях. Студенты СПО — в местах регистрации на сдачу экзамена.

Отдельный порядок предусмотрен для тех, кто подавал заявление на участие в ЕГЭ через портал государственных услуг. Им выдадут уведомления в Региональном центре оценки качества образования.

Напомним, в этом году досрочный период единого госэкзамена стартует 20 марта и завершится 20 апреля. Основной период запланирован с 1 июня по 9 июля.

ИА «Орелград»