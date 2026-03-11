На Орловщине изменились требования к квотированию рабочих мест для инвалидов

С 1 марта 2026 года вступили в силу обновленные правила.

Как сообщила пресс-служба Кадрового центра Орловской области, с 1 марта 2026 года вступили в силу обновленные правила квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью. Изменения закреплены в Федеральном законе № 565-ФЗ «О занятости населения в РФ» и в Законе № 726-ОЗ «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области».

Квота распространяется на работодателей, у которых численность работников превышает 35 человек. Размер квоты варьируется от 3 до 4 процентов от среднесписочной численности работников. Обновленные нормы призваны повысить занятость людей с инвалидностью, давая работодателям гибкие инструменты для выполнения квоты. Региональные власти получают больше возможностей для адаптации требований под специфику местных рынков труда, пояснили в пресс-службе Кадрового центра Орловской области.

Ранее депутаты Орловского облсовета рекомендовали департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области уделить особое внимание прохождению инвалидами специализированных программ, направленных на восстановление их социальной компетенции, формирование мотивации поиска работы в рамках программ социальной адаптации.

Также департаменту рекомендовано продолжить работу по содействию трудоустройству инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, а при проведении регионального государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты особое внимание уделять проведению профилактических мероприятий. К слову, в Орловской области проблем с этим нет. Тенденция выполнения работодателями обязанностей по созданию и выделению рабочих мест в счет установленной квоты сохраняется с 2014 года.

Например, в прошлом году рабочие места для инвалидов предлагали более 860 работодателей региона. Квотируемая база в Орловской области составляла около 3500 рабочих мест, а работодателями области в счет установленной квоты создали и выделили свыше 4100 рабочих мест, из которых 3015 рабочих мест были заняты уже к середине 2025 года. информация о вакансиях для инвалидов находится в открытом доступе на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

К слову, на заявленные квотируемые свободные рабочие места только за первое полугодие 2025 года были трудоустроены 390 инвалидов как по направлению центров занятости, так и самостоятельно. Таким образом, обязанности по созданию или выделению рабочих мест в счет квоты были выполнены работодателями Орловской области на 118,8 процента.

ИА «Орелград»