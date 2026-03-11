На Орловщине осудили виновника ДТП с двумя погибшими

Уголовное дело рассматривал Свердловский районный суд.

Как сообщили в пресс-службе суда, уголовное дело в отношении фигуранта было возбуждено по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Из материалов де следует, что возбуждено оно было по мотивам дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло 17 мая 2025 года на трассе Орел-Тамбов, на территории Свердловского района Орловской области.

Виновником аварии суд признал 59-летнего гражданина. Было установлено, что в тот день он двигался по трассе на грузовом автомобиле с полуприцепом с бортовой платформой. В светлое время суток в районе 43 километра указанной автодороги он нарушил Правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и протаранил двигавшийся по ней легковой автомобиль Лада Largus.

В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались: травмы, полученные ими в ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. При установлении обстоятельств аварии суд пришел к выводу, что виновником смертельного ДТП стал водитель грузовика, проявивший преступную небрежность. Подсудимый не стал с этим спорить, в судебном заседании виновным себя признал полностью и в содеянном раскаялся.

Он также принес свои извинения родственникам погибших. Санкции части 5 статьи 264 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В данном случае суд при вынесении приговора учел данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств. В результате подсудимый получил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, которые он должен провести в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания его на 2 года 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, суд признал за потерпевшими – родственниками погибших в ДТП граждан, право на удовлетворение гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением. Но этот вопрос, в том числе о размере возмещения, должен рассматриваться в другой судебной инстанции, в порядке гражданского судопроизводства. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, добавили в пресс-службе Свердловского районного суда.

ИА «Орелград»