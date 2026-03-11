В Орле расскажут о священном союзе армии и Церкви

Тематическая выставка пройдёт в День православной книги.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала проведение 12 марта в 13:00 в универсальном читальном зале праздника – Дня православной книги. Этот праздник отмечается ежегодно, он был учрежден Священным Синодом Русской Православной Церкви и одобрен Архиерейским Собором. В этом году его тема звучит так: «Вера и верность: Священный союз армии и Русской Православной Церкви».

«На Руси защита Отечества, как правило, была неразрывно связана с отстаиванием православной веры. Русское воинство издревле сражалось с именем Господа в сердце, – отмечают в «Бунинке». – История сохранила немало примеров единения русской армии и Православной Церкви. Наиболее яркий пример из них – Куликовская битва, которая произошла в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы».

Ожидается, что в мероприятии примет участие митрополит Орловский и Болховский Тихон. В программе празднования: презентация выставки литературы, выступления приглашенных гостей и др. Организаторы приглашают на мероприятие всех желающих. Тем временем пошивочная мастерская «Стерильность — фронту!» Свято-Троицкого прихода города Орла отметила третью годовщину своей благотворительной деятельности.

«Активисты благодарят всех и каждого, кто принимает участие в нелегкой и необходимой заботе о военнослужащих зоны боевых действий и о тех из них, кто находится на лечении во фронтовых госпиталях, – сообщил по этому поводу информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. – За все время своей деятельности мастера освоили и разработали пошив теплых свитшотов, футболок, вещмешков, послеоперационного белья, ватников, простыней, пеленок, операционных медицинских принадлежностей и головных уборов для медперсонала».

Только в период с 3 февраля по 1 марта участники приходского движения «Стерильность — фронту!» подготовили: 2626 салфеток, 251 пеленку, 11 простыней, 23 ватника, 3255 ватных шарика, 26 кофт из флиса, 323 турунды, 541 сухой армейский душ. В митрополии отмечают, что волонтерское движение объединяет людей разных возрастов, но все они «очень ответственные и сильные духом».

ИА «Орелград»