О непростой судьбе Фаворского расскажут в Орле

Он рисовал иллюстрации к текстам писателя Михаила Пришвина

Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева (ОГЛМТ) анонсировал проведение любопытной акции 12 марта. В 15 часов в учреждении стартует культурно-образовательная программа «Из интеллигенции я единственно уважаю Фаворского»: В.А. Фаворский – иллюстратор книг М.М. Пришвина». Акция приурочена к 140-летию со дня рождения художника.

Владимир Фаворский (1886-1964) — русский и советский график, иллюстратор, ксилограф, искусствовед, сценограф и педагог. В 1913 году окончил искусствоведческое отделение Московского университета, защитив дипломную работу «Джотто и его предшественники». Фаворский – участник Первой мировой войны, он провел на ней три года. Примечательный факт: славу оформителя книг в 1918 году ему принесло оформление буквицами «Суждения господина Жерома Куньяра» Анатоля Франса, хотя они не были изданы.

Наследие Фаворского включает в себя гравюры, живопись, экслибрисы, рисунки, скульптуру, керамику и работы для театра. Он иллюстрировал «Гамлета» и «Сонеты» Шекспира, «Слово о полку Игореве», «Маленькие трагедии» и трагедию «Борис Годунов» Пушкина, библейскую книгу «Руфь» и другие книги, оформил спектакль «Собака на сене» Лопе де Веги в Московском театре Революции, «Двенадцатую ночь» Шекспира во МХАТе, выполнил много монументальных работ, в том числе барельефы для Всемирной выставки в Париже в 1937 году, мозаики для здания советского посольства в Варшаве, являлся действительным членом Академии художеств СССР и лауреатом Ленинской премии.

Как сообщили в литературном музее, гости культурно-образовательной программы узнают о непростой судьбе знаменитого художника-гравера, о его интересах и увлечениях, в том числе о том, как он создавал свои рисунки к текстам Михаила Пришвина. Кроме того, слушателям обещают «ряд интересных фактов о взаимоотношениях этих двух неординарных личностей». Фаворский был большим другом и единомышленником Михаила Пришвина.

«В конце 1920-х – в 1930-е годы они жили по соседству в городе Загорске (ныне Сергиев Посад, Московская область), – пояснили в литературном музее. – Их связывали многолетние дружеские и плодотворные профессиональные отношения. Писатель всегда с большим уважением отзывался о талантливом художнике. «Я из интеллигенции единственно уважаю В.А. Фаворского, — говорил Пришвин».

Фаворский создал около 30 гравюр к книгам Пришвина, художник активно работал над ними в 1933-1934 годах. В частности, Фаворский создал иллюстрации к автобиографическому роману Пришвина «Кащеева цепь», повести-поэме «Жень-шень», а также создал портрет писателя. Собрание сочинений Пришвина в 4-х томах, изданное в 1937 году, тоже было оформлено выразительными ксилографиями Фаворского, добавили в музее.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»