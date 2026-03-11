В Орле возбудили три уголовных дела по нацпроектам

11.3.2026 | 10:49 Криминал, Новости

Таковы итоги работы прокуратуры за 2025-й год.

Фото: Прокуратура Орловской области

Кроме того, по инициативе ведомства 61 должностное лицо привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В данной сфере пресечено около 300 нарушений и внесено 187 актов прокурорского реагирования.

Статистику озвучили на заседании межведомственной рабочей группы, которая занимается борьбой с нарушениями при реализации нацпроектов.

Как отметили на встрече, на настоящий момент тоже имеются проблемы. Так, сроки завершения работ на отдельных объектах нарушены. Не все мероприятия, запланированные на текущий год, законтрактованы.

Прокурор области Алексей Тимошин потребовал от ответственных лиц принять меры к окончанию работ и заключению контрактов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU