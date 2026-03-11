В Орле возбудили три уголовных дела по нацпроектам

Таковы итоги работы прокуратуры за 2025-й год.

Кроме того, по инициативе ведомства 61 должностное лицо привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. В данной сфере пресечено около 300 нарушений и внесено 187 актов прокурорского реагирования.

Статистику озвучили на заседании межведомственной рабочей группы, которая занимается борьбой с нарушениями при реализации нацпроектов.

Как отметили на встрече, на настоящий момент тоже имеются проблемы. Так, сроки завершения работ на отдельных объектах нарушены. Не все мероприятия, запланированные на текущий год, законтрактованы.

Прокурор области Алексей Тимошин потребовал от ответственных лиц принять меры к окончанию работ и заключению контрактов.

ИА «Орелград»