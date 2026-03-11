Орёл отбился от взыскания 170 миллионов

Городу удалось оспорить решение арбитражного суда.

Об этом стало известно в ходе очередного заседания, которое состоялось в рамках суда по делу Сергея Лежнева. Процесс идёт в Советском районе Орла. Информацию сообщил портал «Орловские новости».

Речь идёт о возврате банковской гарантии за несостоявшийся ремонт Красного моста. Компания «Ремспецмост» (из Белгородской области), которая взялась за задание, получила 198 миллионов рублей аванса. Некоторые работы были выполнены и приняты.

Значительную часть остальных денег, заранее уплаченных «Ремспецмосту», покрыла банковская гарантия. Орёл получил эти средства. Однако затем «Белгородсоцбанк» смог оспорить решение о выплате гарантии в арбитражном суде своего региона.

В свою очередь официальный представитель города Орла смог опротестовать уже это решение в вышестоящей судебной инстанции. «Ущерб городу от действий компании «Ремспецмост» в настоящее время возмещён», — уточняет издание.

ИА «Орелград»