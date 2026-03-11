Последнему участнику ВОВ Ливенского района исполнилось 100 лет

Сегодня трёхзначный юбилей отмечает Григорий Внуков.

Григорий Никитович Внуков родился 11 марта 1926 года в Ливенском районе в селе Никольском. В 1943-м был призван в армию. Освобождал от фашистов Украину и Молдавию, затем — Румынию, Болгарию и Югославию. День Победы орловец встретил в Венгрии.

«Это было огромное чувство радости. Бойцы обнимали друг друга, смеялись и плакали одновременно», – рассказал защитник Отечества.

После Великой Отечественной войны Внуков вернулся в родное село. Здесь он активно восстанавливал сельское хозяйство, работал над улучшением качества жизни односельчан. Много лет Григорий Внуков возглавлял здешний колхоз.

Орловец отмечен боевыми и трудовыми наградами — в том числе орденом Отечественной войны и орденом «Знак Почёта». Также он является почётным жителем муниципального образования (с 2010-го года). Как сообщает «Уездный город Ливны», на данный момент это последний участник ВОВ, проживающий в районе.

ИА «Орелград»