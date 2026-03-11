Орловца арестовали за отсутствие дома по ночам

Житель Урицкого района получил 15 суток ареста за нарушение ограничений.

Дело рассмотрел мировой судья судебного участка Урицкого района. Оно было заведено в отношении местного жителя за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.24 КоАП РФ. Как пояснили в пресс-службе Урицкого районного суда, ранее данный гражданин был осужден. В отношении него установлен административный надзор, наложены некоторые ограничения и обязательства.

В частности, гражданину запретили покидать место своего постоянного жительства или пребывания в период с 22:00 до 6:00 часов, ежедневно. В феврале 2026 года сотрудники надзорного органа проверили, выполняется ли данное обязательство. И не нашли поднадзорного по месту его фактического проживания в «запретное» время. Это нарушение стало повторным: ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за несоблюдение установленных в отношении него ограничений.

«Таким образом, данное лицо повторно в течение одного года нарушило установленные ему административные ограничения, – пояснили в пресс-службе Урицкого районного суда. – Вместе с тем, в действиях лица признаков уголовно наказуемого деяния мировым судьей не установлено. В судебном заседании нарушитель вину в совершении административного правонарушения признал полностью».

Действия поднадзорного, а именно его отсутствие дома в ночное время, суд расценил как административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 19.24 КоАП РФ (повторное в течение одного года совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Мужчина получил наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление мирового судьи уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»