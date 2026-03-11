В Орле готовность общежития кампуса превысила 40%

11.3.2026 | 12:45 Важное, Новости, Образование, Строительство

Об этом объявили в ППК «Единый заказчик».

ppk-ez.ru

«В настоящее время на объекте завершается устройство кровли, фасадов и витражей. Также выполняется черновая отделка помещений, установка лифтового оборудования и монтаж внутренних инженерных сетей», – заявил генеральный директор компании Карен Оганесян.

Площадью общежития составит около 30 тысяч квадратных метров. Оно будет состоять из трёх корпусов различной этажности, но соединённых между собой надземными и поземными переходами.

Планируется, что в здании смогут разместиться полторы тысячи студентов и преподавателей. Здесь будут помещения для обучения и досуга (включая спортзалы).

Строительство межвузовского кампуса стартовало летом 2024 года. Планируется, что пространство будут использовать шесть высших учебных заведений Орла.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU