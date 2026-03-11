В Орле осудили экс-гендиректора «ТТП»

Также вынесен приговор бывшему начальнику автобусного парка предприятия.

Обоих орловцев признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (285 УК, часть 3). Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвинительный приговор вынесли Юрию Чемерову и Владимиру Жукову.

Суд установил, что в 2022-м году в период с июня по октябрь орловцы списали как неисправные 16 автобусов марки «ЛиАЗ», которые находились на балансе «Трамвайно-троллейбусного предприятия». При этом не проводился комиссионный осмотр транспортных средств. Профильная комиссия не рассматривала вопрос о целесообразности их дальнейшего использования или восстановления.

«В результате указанные автобусы были утилизированы по цене лома черного металла», – указали в ведомстве. Ущерб, нанесённый бюджету Орла, оценили в 33,4 миллиона рублей. Также оказались нарушены права и интересы жителей города.

В итоге обоих мужчин приговорили к двум годам условно – с испытательным сроком ещё на два года. Кроме того, на те же два года им обоим запрещено занимать на государственной службе и в местном самоуправлении должности, связанные с организационными и административными функциями.

ИА «Орелград»