Историю возвращения Крыма расскажут в Орле

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией подготовлена выставка.

Тематическая выставка «Крым: история возвращения» пройдет в период с 13 по 27 марта в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Она посвящена двенадцатой годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин встретился с крымской делегацией в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Там и был подписан договор о принятии полуострова в состав России.

«Республика Крым и Севастополь стали новыми субъектами федерации, – говорят в «Бунинке». – Кто-то может сказать, что это не праздник, а большая политика. Для других это торжество наполнено смыслом даже большим, чем День народного единства. Но отрицать, что воссоединение Крыма с Россией — это важное событие новейшей истории, мало кто в силах».

Организаторы напомнят не только о новейшей истории Крыма, а в целом о том, как полуостров стал российским. Для этого надо погрузиться вглубь веков. Сделать это посетителям выставки предложат при помощи публикаций журналов «Родина», «Русская история» и «Вопросы истории» о событиях XVIII века, в результате которых Крым вошел в состав Российской империи.

«Богатая книжная подборка знакомит с ходом Крымской войны 1853-1855 гг., выдающимися военачальниками и флотоводцами той эпохи. Значительная часть изданий посвящена обороне Севастополя и Крымской наступательной операции в ходе Великой Отечественной войны», – подсказали в «Бунинке». Вторая часть экспозиции посвящена событиям так называемой «Крымской весны». Хронику можно проследить по публикациям в журналах «Свободная мысль», «Полис» и др.

Они напоминают, например, о результатах референдума, проведенного в марте 2014 года. В его рамках 96,7 процента крымчан и 95,6 процента севастопольцев высказались за воссоединение с Россией. Международная реакция оказалась неравномерной, коллективный Запад, например, предсказуемо результаты референдума не признал и до сих пор отказывает России в праве на Крым. А против нашей страны была развязана настоящая информационная война.

«В этой связи особый интерес представляет издание Российского института стратегических исследований «Кризис на Украине и крымские события 2014 года: практика информационной войны», где проанализированы различные аспекты и последствия присоединения Крыма и Севастополя к Российской федерации, – говорят в «Бунинке». – Аналитические статьи в изданиях: «Власть», «Российская газета», «Литературная газета», «Культура», «Россия и современный мир», «Российская Федерация сегодня» и др. подводят итоги двенадцатой годовщины в новой истории Крыма, его интеграции в политическую и социально-экономическую систему РФ в сложных условиях кризиса и санкций. Публикации рассказывают о том, как живет сейчас «молодая» республика, как чувствуют себя люди и на что надеются».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»