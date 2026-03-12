Областные власти задумались о снижении смертности при ДТП

В прошлом году ситуация на автодорогах Орловской области серьезно осложнилась.

В стенах администрации региона состоялось заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В нем приняли участие руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин, начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области Александр Бахарев, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин, начальник управления эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Роман Беккер и др.

«На заседании было отмечено, что, несмотря на предпринимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения, в 2025 году в регионе зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли люди, – сообщила пресс-служба губернатора. – Члены комиссии уделили ключевое внимание вопросам, связанным с достижением показателей регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни», детальному анализу причин аварийности на автомобильных дорогах федерального значения и принимаемым мерам по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий».

По оценке УМВД, в прошлом году ситуация на автодорогах области серьезно осложнилась. Из ведомственного отчета следует, что по сравнению с предыдущим годом количество ДТП с пострадавшими увеличилось на 11,4 процента. Всего в 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий на территории региона 138 человек погибли и 940 получили ранения различной степени тяжести. На автотрассах федерального значения произошло 168 ДТП, на других автодорогах вне городов и населенных пунктов – 262.

Неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 240 ДТП, в результате которых 324 человека получили ранения различной степени тяжести, а 35 человек погибли. Отмечает УМВД и тот факт, что с участием несовершеннолетних в 2025 году было зафиксировано 91 ДТП, в результате которых четыре ребенка погибли и 106 получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей за год было составлено 1226 административных материалов.

Как уже рассказывал «Орелград», в течение 2025 года в Орловской области было выявлено 10 аварийно-опасных участков автодорог и 44 потенциально опасных участка. По данным УМВД, информация с предложениями о принятии необходимых мер реагирования по их устранению была направлена в адрес органов государственной власти, владельцев автодорог и руководителей предприятий дорожного комплекса.

К слову, в минувшем году на областной комиссии по безопасности дорожного движения было рассмотрено 159 инициативных предложений УМВД по проведению инженерных мероприятий и ликвидации аварийно-опасных участков. Стоит добавить, что указом президента Владимира Путина от 14 ноября 2025 года была утверждена «Стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Этот документ определяет цели, принципы, задачи и основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения на среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также способы их эффективного достижения и решения.

В текущем году с учетом положений Стратегии в Орловской области планируется внести соответствующие коррективы в государственные и муниципальные программы, проработать механизмы использования возможностей народных дружин, бизнес-структур, образовательных организаций и других форм общественности в решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»