Многодетным орловцам начали засчитывать стаж за каждого ребенка

Орловские юристы разъяснили изменения в законодательстве.

С 2026 года вступили в силу изменения в пенсионное законодательство. Если у женщины больше четырех детей и с каждым из них она находилась в отпуске по уходу, дополнительные годы будут включаться сверх ранее существовавших ограничений.

Например, если у матери шестеро детей, ей включат в страховой стаж уже девять лет, а не шесть лет, как это было ранее. Об этом сообщили в Орловском региональном отделении Ассоциации юристов России.

Данные разъяснения опубликованы в рамках проекта «Правовая защита без границ», который реализуется при поддержке Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. Как пояснили юристы, новые правила касаются даже тех, кто уже вышел на пенсию. С этого года мама, у которой пять и более детей, может подать заявку для перерасчета и увеличить размер пенсии. Это можно сделать в клиентских службах Соцфонда или на портале госуслуг. Перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за обращением.

«Если многодетный родитель выходит на пенсию в 2026 году или позже, то подавать ничего не нужно. При оформлении пенсии периоды ухода за всеми детьми зачтут автоматически, – сообщили в реготделении Ассоциации юристов России. – Также отдельно уточнен порядок учета стажа, если у женщины рождается двойня или тройня. В этом случае периоды ухода за каждым ребенком будут суммироваться при расчете стажа. Например, при рождении двойни стаж во время декрета увеличится в два раза. Если родилась тройня — в три раза».

По информации областного департамента социальной политики, по состоянию на октябрь 2025 года в Орловской области насчитывалось 9840 многодетных семей, в которых воспитывались 34 172 ребенка. Напомним, что в регионе реализуются меры не только поддержки, но и мотивации подобных семей. Например, действует закон «О памятной медали Орловской области «Многодетная семья».

С 2003 года на территории Орловской области дважды в год – в Международный день семьи (15 мая) и в День матери (последнее воскресенье ноября) – проводят церемонию награждения многодетных семей памятной медалью. Она выдается «в целях поощрения за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи».

