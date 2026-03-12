Производство мяса выросло в Орловской области

А вот молока орловские аграрии стали производить меньше.

В Орловской области в январе 2026 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам специалистов Орелстата, объемы производства скота и птицы на убой в живом весе увеличились на 2,3 тысячи тонн, яиц – на 1,2 тысячи штук, а вот производство молока, напротив, уменьшилось на 0,2 тысячи тонн. Без учета фермеров и населения, только лишь в сельскохозяйственных организациях, в январе 2026 года по сравнению с январем 2025 года производство скота и птицы на убой в живом весе выросло на 7,9 процента. Для сравнения, в январе 2025 года по сравнению с январем 2024 года данный показатель также увеличился, но тогда рост составлял 12,2 процента.

Статистики также подсчитали, что производство яиц сельскохозяйственных организациях региона увеличилось в этом году на 9,1 процента, тогда как ровно год назад оно, напротив, снизилось на 19,2 процента. Молока в текущем году организации АПК произвели на 0,1 процента меньше, чем в прошлогоднем январе. Между тем, в январе 2025 года был отмечен рост выпуска молока на 4,4 процента по сравнению с январем 2024 года.

«В сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) надои молока на одну корову в январе 2026 года составили 636 кг против 595 кг в январе 2025 года, яйценоскость кур-несушек – 20 яиц, что на два яйца больше показателя прошлого года, – информирует Орелстат. – В январе 2026 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось увеличение удельного веса производства крупного рогатого скота на убой по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года».

По данным официальной статистики, в январе 2026 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в Орловской области возросли продажи зерна, подсолнечника на зерно, а также основных видов животноводства, кроме яиц. Так, только в январе орловцы продали 122,6 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, 14,9 тысячи тонн семян подсолнечника, 211,7 тысячи тонн сахарной свеклы, 32 тысячи тонн мяса и птицы, а также 7,2 тысячи тонн молока.

ИА «Орелград»