Орловские спасатели готовятся к борьбе с лесными пожарами

Сегодня состоялись смотр и учения.

Ведомство провело смотр аэромобильной группировки, в которую входят около 100 человек. В рамках мероприятия была продемонстрирована техника, которая будет использоваться для борьбы с пожарами в лесных массивах. Также проверялись знания личного состава.

Затем УМЧС провело практические учения. По их легенде в условиях тёплой и сухой погодой возникло до 15 очагов природных пожаров на общей площади до 30 гектаров.

Сотрудники ведомства успешно провели авиаразведку, а затем ликвидировали последствия учебного ЧП.

Мероприятия проходили в рамках всероссийских учений МЧС.

ИА «Орелград»