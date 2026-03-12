Орловские спасатели готовятся к борьбе с лесными пожарами

12.3.2026 | 16:49 Новости, Происшествия

Сегодня состоялись смотр и учения.

Фото: max.ru/id5753035851_gos

Ведомство провело смотр аэромобильной группировки, в которую входят около 100 человек. В рамках мероприятия была продемонстрирована техника, которая будет использоваться для борьбы с пожарами в лесных массивах. Также проверялись знания личного состава.

Затем УМЧС провело практические учения. По их легенде в условиях тёплой и сухой погодой возникло до 15 очагов природных пожаров на общей площади до 30 гектаров.

Сотрудники ведомства успешно провели авиаразведку, а затем ликвидировали последствия учебного ЧП.

Мероприятия проходили в рамках всероссийских учений МЧС.

ИА «Орелград»


