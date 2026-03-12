На Орловщине задержали подозреваемого в охоте на краснокнижную птицу

Как считают в полиции, орловец застрелил лебедя-шипуна.

Преступление произошло в Ливенском районе. Установить подозреваемого помог сознательный гражданин, рыбачивший неподалёку, на реке Сосна. Он стал случайным свидетелем происшествия.

Мужчина услышал выстрел и увидел, что лебедь падает на землю. Также он заметил и охотника, скрывшегося с места. Орловец сохранил тушку и сфотографировал следы обуви незнакомца.

Затем свидетель сообщил о случившемся в охотнадзор. На место происшествия прибыли сотрудники ведомства, а также местного отдела полиции.

Полицейские провели комплекс необходимых мероприятий. Подозреваемым оказался 43-летний местный житель.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК 258, которая карает за незаконную охоту на животных.

«Объектом преступного посягательства стала особь лебедя шипуна – птицы, занесённой в «Красную книгу Орловской области»», – отметили в пресс-службе Управления МВД по региону. Нанесённый ущерб оценивается в 9 тысяч 600 рублей. Наказанием может стать штраф (в размере до полумиллиона) либо принудработы или лишение свободы (на срок до двух лет).

ИА «Орелград»