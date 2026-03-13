Экс-губернатор Орловщины Потомский получил пост в Генпрокуратуре

13.3.2026 | 11:35 Важное, Новости, Общество

Он покинул должность заместителя полномочного представителя президента в СЗФО.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Об этом пишет «Фонтанка».

Вадим Потомский перешёл работать в Генпрокуратуру руководителем управления материально-хозяйственного и социального обеспечения.

Данное подразделение ведомства состоит из четырёх отделов различного профиля. При этом оно является частью Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций Генпрокуратуры. «Его руководитель одновременно является замначальника всего Главного управления», – уточняет издание.

Потомский являлся губернатором Орловской области с 2014 по 2017 годы.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

