Экс-губернатор Орловщины Потомский получил пост в Генпрокуратуре

Он покинул должность заместителя полномочного представителя президента в СЗФО.
Об этом пишет «Фонтанка».
Вадим Потомский перешёл работать в Генпрокуратуру руководителем управления материально-хозяйственного и социального обеспечения.
Данное подразделение ведомства состоит из четырёх отделов различного профиля. При этом оно является частью Главного управления обеспечения деятельности органов и организаций Генпрокуратуры. «Его руководитель одновременно является замначальника всего Главного управления», – уточняет издание.
Потомский являлся губернатором Орловской области с 2014 по 2017 годы.
