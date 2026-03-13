В Орле на улице Ленина приводят в порядок лавочки

13.3.2026 | 11:03 ЖКХ, Новости

Не все они пережили зиму без потерь.

Фото: vk.com/club217393158

Некоторые объекты встретили весну в плачевном состоянии. Об этом рассказала «Спецавтобаза».

Именно её силами проводятся восстановительные работы. Ремонтом занимается специальная бригада из троих человек.

«Работы проводят заранее, чтобы к началу тёплых вечеров жители и гости города могли комфортно отдыхать во время прогулок по центру Орла», – указали в учреждении.

Также «Спецавтобаза» напомнила, что все лавочки и урны, а также кашпо и сами цветы, размещённые на улице Ленина и Александровском мосту, являются муниципальной собственностью. Их порча или кража преследуется в соответствии с законодательством.

