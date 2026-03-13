РЖД отремонтирует на Орловщине 47 переездов

13.3.2026 | 15:23

Таковы планы на год.

Фото: ИА «Орелград»

О них рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, входящей в состав компании.

Отметим, что всего на территории, подконтрольной МЖД, планируется отремонтировать 376 переездов. При этом по количеству объектов Орловщину обгоняет только Подмосковье (116).

Железнодорожники обещают проводить работы, в основном, по ночам, чтобы не мешать движению автомобильного транспорта.

В общей сложности на МЖД эксплуатируется 1374 переезда. Структура обслуживает 10 субъектов России, расположенных в центральной части страны.

