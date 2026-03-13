В Ливнах экс-полицейским дали условные сроки

Они чрезмерно лояльно отнеслись к осуждённому.

В превышении служебных полномочий признали виновными двоих экс-сотрудников МВД. Один из них занимал должность заместителя начальника муниципального отдела «Ливенский». Другой был начальником изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых того же подразделения органов внутренних дел.

В 2024-м году в апреле тогда ещё действующим полицейским стало известно, что один из жителей района приговорён к лишению свободы и помещён в изолятор. Сотрудники МВД, нарушив закон, организовали встречу этого человека с его знакомым.

В итоге собеседники «договорились об оказании воздействия на потерпевших по уголовному делу в целях смягчения назначенного судом наказания».

Суд приговорил экс-полицейских к условным срокам в четыре года и три с половиной года. Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Дело возбуждалось по материалам Управлений ФСБ и МВД по нашему региону.

