В Орле наградили тех, кто обезвреживал упавший боеприпас

Операция прошла 31 января.

Её участников наградили в областной администрации. Грамотами и благодарностями губернатора отметили сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, мэрии, а также «Скорой помощи».

Церемонию провёл заместитель губернатора в правительстве Орловской области по региональной безопасности Юрий Савенков.

«Благодарю все службы и ведомства за профессионализм», – высказался он.

Напомним, что операция по обезвреживанию боеприпаса потребовала серьёзной подготовки. В частности, жильцам домов, расположенных у опасной зоны, пришлось на какой-то период покинуть свои квартиры. Желающим предоставили убежища в пунктах временного размещения. Также вводились ограничения на движение транспорта.

