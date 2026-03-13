В Орле удвоилось число отловленных собак

Однако жители всё равно жалуются на проблему.

В очередной раз её обсудили на заседании депутатской группы по Заводскому району Орла.

Напомним, именно в этом районе недавно произошёл громкий случай — нападение бездомной собаки на малолетнюю девочку. В итоге информация дошла до главы СКР. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

«Жители района бьют тревогу: большое количество бездомных собак создаёт реальную угрозу безопасности. Зафиксированы случаи нападения на детей во дворах многоквартирных домов», – рассказали в пресс-службе горсовета.

На заседании группы представители Администрации Орла рассказали, что за отчётный период текущего года в Заводском районе поймали 18 собак «без идентифицирующих признаков». За минувший год — 124 в районе и 412 по всему городу.

Отметим, что это вдвое больше, чем годом ранее (209).

В итоге депутаты рекомендовали мэрии принять ряд дополнительных мер, в частности, усилить информационную работу с гражданами, а также ужесточить контроль за выполнением муниципального контракта на отлов и работу с животными без владельцев.

ИА «Орелград»