Орловщина оказалась самым курящим регионом страны

Таковы официальные данные Минздрава.

В соответствующем исследовании по итогам февраля текущего года нашему региону присвоен показатель в 78,05%. Это доля совершеннолетних граждан с данной вредной привычкой, которые проходили профосмотры или диспансеризации (от общего числа исследованных таким образом).

Орловский процент самый высокий не только в ЦФО, но и по всей стране. На втором месте идёт Камчатский край (66,63%). Правда по сравнению с январём число курильщиков на Орловщине немного уменьшилось (было 79,71%).

В среднем по России количество потребителей никотина составило 16,05% (на 2,63% меньше, чем годом ранее).

