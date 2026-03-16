Главу КСП Орловской области переизберут

Предварительную кандидатуру утвердил профильный комитет облсовета.

На посту предлагается оставить текущего руководителя Контрольно-счётной палаты нашего региона — Константина Паршина. Об этом стало известно на заседании комитета областного совета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Глава комитета Иван Грачёв отметил, что Паршин «учёл замечания по выстраиванию профессиональных отношений с контрольно-счётными органами местного самоуправления». Однако окончательное решение примут на ближайшей сессии облсовета.

Константин Паршин занимает данную должность с 2021-го года. До этого он руководил главным контрольным управлением губернатора Орловской области.

Ещё ранее Паршин работал в аппарате главного контролёра-ревизора по нашему региону (в отделе взаимодействия с правоохранительными органами).

