Главу КСП Орловской области переизберут

16.3.2026 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Предварительную кандидатуру утвердил профильный комитет облсовета.

Фото: Орловский областной Совет

На посту предлагается оставить текущего руководителя Контрольно-счётной палаты нашего региона — Константина Паршина. Об этом стало известно на заседании комитета областного совета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Глава комитета Иван Грачёв отметил, что Паршин «учёл замечания по выстраиванию профессиональных отношений с контрольно-счётными органами местного самоуправления». Однако окончательное решение примут на ближайшей сессии облсовета.

Константин Паршин занимает данную должность с 2021-го года. До этого он руководил главным контрольным управлением губернатора Орловской области.

Ещё ранее Паршин работал в аппарате главного контролёра-ревизора по нашему региону (в отделе взаимодействия с правоохранительными органами).

ИА «Орелград»


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

