В Орловской ОКБ сделали 3 тысячи операций по эндопротезированию

Также здесь впервые в ЦФО внедрили новый метод борьбы с артрозом.

Об этом рассказали в учреждении. Как уточнили в больнице, первые операции по эндопротезированию суставов начали делать ещё в 90-е годы. К настоящему моменту врачи накопили большой опыт. Используются эндопротезы как отечественного, так и иностранного производства.

В консультативной поликлинике ООКБ организован ежедневный приём пациентов с патологиями суставов. Травматологи-ортопеды принимают с понедельника по пятницу включительно с 08:30 до 15:00. Приём ведётся в кабинетах №103 и №203.

Как отмечают медики, нередко от болей в суставах страдают не только пожилые, но и молодые орловцы.

Кроме того, в ООКБ используют современные методы эндопротезирования, предназначенные для тех, кто не реагирует консервативное лечение, но при этом не может или не хочет делать полноценную операцию. Они применяются при артрозе колена второй или третьей стадии.

В таком варианте врачи замедляют или останавливают кровоток в области колена, а затем через катетер вводят в определённый сосуд эмболизирующие частицы. Операция выполняется под местным наркозом. Орловская областная клиническая больница внедрила такой метод первой в ЦФО.

