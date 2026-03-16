В Орле усилили контроль за хозсубъектами

Чиновники проверяют содержание прилегающих территорий.

Рейды проводят сотрудники территориальных управлений (во всех районах). За эти выходные в Орле было проверено около 1200 хозяйствующих субъектов. Работа будет продолжаться.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, чиновников интересовало соблюдение правил благоустройства, своевременная уборка мусора, состояние входных групп, а также фасадов.

Рейды организуют в связи с потеплением. Выявленные нарушения фиксируются, а с предпринимателями «проводится работа» с целью «полного устранения замечаний».

В горадминистрации напомнили, что в обязанности хозсубъектов входят уборка снега и растительности, мусора, а также поддержание общего порядка на прилегающих территориях. За невыполнение данных требований юридическое лицо могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.

