Границу между Орловской и Курской областями уточнили

16.3.2026 | 16:33 Новости, Общество

Об этом стало известно на заседании профильного комитета облсовета.

Фото: ИА “Орелград”

Вопрос рассмотрели на комитете по о региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, границы уточняли в Малоархангельском районе. Теперь эти поправки надо будет утвердить на ближайшей сессии облсовета.

Уточнения касаются границ муниципальных образований (сельских поселений), входящих в состав района. Некоторые из них соседствуют с Курской областью.

В ЕГРН были внесены соответствующие сведения. Также обновлены картографические схемы и текстовые описания границ.

Ранее облсовет уже согласовал законопроекты, которые касались уточнения границ в других пяти районах – Глазуновском, Должанском, Знаменском, Троснянском и Свердловском.

ИА «Орелград»


