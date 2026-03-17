Дело сотрудников «Жилуправления Орла» направлено в суд

Речь идёт о хищении 98,7 миллиона рублей бюджетных средств.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение. Дело рассмотрят в Советском районном суде.

По уголовному делу проходят пятеро граждан, которые занимаются риэлторской деятельностью, а также двое сотрудников «Жилищного управления города Орла», рассказали в прокуратуре. В зависимости от их предполагаемых ролей в совершённых преступлениях им вменяются различные статьи УК – «мошенничество», «покушение на мошенничество», «дача взятки», «легализация преступных доходов».

По версии следствия, преступления происходили в период с марта 2022-го по декабрь 2023-го. Оказались похищены средства, выделенные из бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках этих деяний «Жилищное управление» приобретало недвижимость для расселения аварийных домов, но делало это по завышенной стоимости. Сотрудник «Жилуправления» передавал необходимую информацию гражданину, который подбирал соответствующие квартиры на первичном и вторичном рынках недвижимости. Разница в стоимости жилья оставалась в карманах сообщников.

Часть этих средств (5,1 миллиона рублей) оказалась легализована. Деньги разместили на депозите и перечислили на другие счета для последующего обналичивания.

Кроме того, один из обвиняемых передал взятку сотруднику межмуниципального отдела управления Росреестра по Орловской области. Сумма вознаграждения составила 327 тысяч рублей. В обмен на это представитель Росреестра брался совершить регистрационные действия в ускоренном порядке. Ранее лицо, принявшее взятку, было осуждено в рамках отдельного процесса — на семь лет лишения свободы условно, с испытательным сроком ( 3 года 8 месяцев) и другими ограничениями.

Данное уголовное дело возбуждалось на основании прокурорской проверки и материалов Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области.

