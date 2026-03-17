Орловский губернатор отменил карантин по бешенству животных

17.3.2026 | 16:21

Андрей Клычков утвердил соответствующее постановление.

ИА «Орелград»

Карантин устанавливался в Должанском районе в минувшем году в ноябре.

Очаг находился на территории площадью 20 квадатных метров. Она располагается в селе Козьма-Демьяновское, рядом с межмуниципальной трассой «Долгое — Знаменское».

Неблагополучной территорией определили участок, расположенный в пределах этого населённого пункта, а также деревень Калиновки и Александровки. Кроме того, в зону попали природные территории – в радиусе трёх километров от очага.

Ранее губернатор заявил, что в регионе повышают ветеринарную готовность.

ИА «Орелград»


