Экс-доцента орловского вуза будут судить за мошенничество

17.3.2026 | 16:00 Важное, Криминал, Новости

Областное управление Следственного комитета завершило дело.

Как уточнили в ведомстве, на момент совершения предполагаемых преступлений мужчина являлся доцентом кафедры «экономики и менеджмента в АПК» экономического факультета «одного из местных высших учебных заведений». Орловцу вменяются восемь эпизодов получения взяток (290 УК, часть 3) и три эпизода мошенничества (159 УК, часть 3).

Следствие установило, что в период с 2018 по 2023 годы обвиняемый получил от шестерых студентов незаконные вознаграждения на общую сумму 190 тысяч рублей. В обмен на это он брался содействовать в успешной сдаче экзаменов и зачётов.

В тот же период орловец обманул ещё троих студентов, заполучив ещё 346 тысяч. Он также пообещал им помочь со сдачей экзаменов и зачётов, а также с созданием «выпускной квалификационной работы». Однако в действительности мужчина не был способен на такие услуги и в итоге не оказал их.

Уголовное дело возбуждалось на основании материалов деятельности Управлений ФСБ и МВД России по Орловской области. Обвинительное заключение уже утверждено. Дело передано в суд.

ИА «Орелград»


