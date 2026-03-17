В Орле заказали праздников на пять миллионов

На муниципальный контракт претендовали пять потенциальных исполнителей.

В итоге право на “оказание услуг по подготовке праздничных и массовых мероприятий” в текущем году получил Сергей Валерьевич Ямбулатов. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Аукцион проводила Администрация Орла. Однако сам контракт заключён с “Объединённым муниципальным заказчиком”.

Финальная дата оказания услуг – 7 декабря. Очевидно, новогодние мероприятия 2027-го уже не входят в круг обязанностей подрядчика.

В перечень конкретных заданий входят перевозка и установка бетонных блоков, монтаж и демонтаж баннеров и ограждений, стирка и глажка флагов и тому подобное. Максимальная стоимость услуг определена в 5 миллионов рублей.