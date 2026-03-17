Орловским участникам СВО предоставили льготы на 26 миллионов рублей

Льготы предоставлены на основании обновленных законов.

Управление ФНС России по Орловской области провело перерасчеты сумм ранее исчисленных транспортного и земельного налогов за 2022-2024 годы. Как пояснили в ведомстве, это было сделано в связи с поправками, внесенными в законодательство, которыми введены новые льготы для участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, в конце прошлого года была введена новая федеральная льгота по транспортному налогу для ветеранов боевых действий, а также введен вычет, уменьшающий базу по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного земельного участка.

«В итоге дополнительную льготу по транспортному налогу на общую сумму порядка 26,3 миллиона рублей получили более 3,8 тысячи ветеранов боевых действий, а также свыше 640 участников СВО и членов их семей. Вычеты по земельному налогу предоставлены более 480 налогоплательщикам на сумму 205 тысяч рублей. Все льготы были предоставлены в беззаявительном порядке на основании данных, полученных из уполномоченных ведомств», – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС России.

Напомним, на февральской сессии регионального парламента была введена еще одна новая льгота. В соответствии с поправками, внесенными в областное законодательство депутатами Орловского облсовета, участники СВО теперь смогут получать денежную компенсацию взамен земельных участков, которые выделяются для индивидуального жилищного строительства. Участники СВО и члены их семей имеют право на бесплатное предоставление земли, но количество свободных участков в муниципалитетах ограничено.

«Поэтому решено было ввести единовременную денежную компенсацию участникам СВО и членам их семей взамен предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства с их согласия. Единовременная денежная выплата составит 150 тысяч рублей», – сообщала по этому поводу пресс-служба губернатора.

