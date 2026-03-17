Во Мценске опечалены закрытием катка

Власти утверждают, что его работа приостановлена по инициативе ОГУ имени Тургенева.

Сразу несколько комментариев на одну тему опубликованы во «ВКонтакте» под постом с трансляцией последнего прямого эфира губернатора Клычкова.

«По какой причине закрывают каток в городе Мценске! Стыд и позор, нет чтоб развивать спорт у молодёжи! Прошу Вас как-то повлиять на данную ситуацию», – написал один из комментаторов.

«Когда прекратится в городе Мценске кошмар с закрытием всего? Вчера закрыли «Ледовый дворец», где теперь детям кататься? Мы каждые выходные ходили на каток. Верните каток , пожалуйста», – высказалась орловчанка.

Пользователям ответили с официального аккаунта Администрации Мценска. Впрочем, их не обнадёжили, а лишь перенаправили в опорный университет Орловской области.

««Ледовый дворец» относится к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования ОГУ имени И.С. Тургенева. По информации его руководства, деятельность данного спортивного объекта приостановлена. Для получения более подробной информации обратитесь, пожалуйста, в ОГУ имени И.С. Тургенева», – написали мценские чиновники.

Крытый спортивный комплекс «Ледовый дворец» располагается на местной улице Тургенева в доме №200. По данным с сайте университета, здесь можно не только покататься на коньках, но также заняться физподготовкой или фитнесом, а также получить услуги массажиста.

