Под Орлом жители посёлка получили шокирующие платёжки за ЖКУ

Размеры платежа за месяц дошли примерно до 100 тысяч рублей.

На проблему пожаловались сразу несколько жителей посёлка Знаменка. Орловцы оставили соответствующие комментарии в соцсетях под постом с трансляцией последнего прямого эфира губернатора Клычкова.

«Знаменка. Квитанции пришли больше 100 тысяч. С чем связано? Сбой?» – написал один из комментаторов.

«У нас на Знаменке прислали квитанции за отопление. Двухкомнатная квартира — 96 тысяч рублей. Разберитесь, пожалуйста», – высказался другой орловец.

Реакция последовала сразу из нескольких инстанций. Глава Орловского муниципального округа Александр Черных предложил обращаться по данному вопросу лично к нему (через сообщения «ВКонтакте») и заявил, что это «однозначно сбой».

Администрация ОМО оставила первое сообщение без ответа, а во втором случае переадресовала жалобу «в теплоснабжающую организацию».

Кроме того, обоим гражданам ответил Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. «По данному вопросу надо обратиться к исполнителю услуги. В управлении государственной жилищной инспекции на текущий момент отсутствует информация по данному вопросу», – признали чиновники. Кроме того, орловцам предложили официально пожаловаться именно в департамент – через интернет или лично.

