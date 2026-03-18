За год жители Орла пострадали от животных 1223 раза

18.3.2026 | 17:55 Важное, ЖКХ, Новости

Такова статистика за 2025-й.

ИА “Орелград”

Её озвучили на сегодняшнем заседании комитета горсовета по ЖКХ. Это сделал заместитель мэра Максим Барбашов.

Уточняется, что в 742 случаях орловцев травмировали именно безнадзорные животные. В 481 — те, которые имели владельцев.

В первые месяцы текущего года зарегистрировано 129 нападений животных на орловцев. Отметим, что один из случаев привлёк внимание главы СКР Александра Бастрыкина.

При этом за 2025-й год в городе выявлено 948 животных без владельцев (592 без бирок и 356 с бирками). 350 из них были отловлены. В 2026-м отловлено 67 особей.

Областной бюджет выделил Орлу целевые субвенции в размере 7 миллионов 213 тысяч 868 рублей 67 копеек. Эти средства должны будут потратить на отлов в текущем году.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал мэрии разработать и представить в горсовет чёткий порядок подачи заявок на отлов и предоставления уведомлений об их выполнении. Это необходимо сделать до 10 апреля.

Кроме того, депутаты рекомендовали горадминистрации усилить контроль за исполнением соответствующего договора, заключённого с ООО «Эко-Сервис». Также комитет посоветовал самому подрядчику активнее привлекать к работе волонтёров.

