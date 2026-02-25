В Орле возбудят дело по нападению собак на девочку

25.2.2026 | 15:29 Новости, Общество

Такое поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

Фото: vk.com/sledcomru

Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Поручение дано руководителю орловского управления ведомства Александру Полшакову. Также он должен будет доложить Бастрыкину о ходе и итогах расследования.

Ранее региональное управление организовало процессуальную проверку. Об инциденте сообщалось в соцсетях — от имени матери ребёнка.

По этим данным, инцидент произошёл в текущем месяце Орле у дома по Комсомольской, 238 (напротив автовокзала). Объектом агрессии бездомных собак стала пятимесячная девочка. Тяжёлых последствий удалось избежать благодаря вмешательству очевидцев и полицейских.

Другие пользователи сообщили об опасной стае бездомных собак, замеченной у детского сала №48, который располагается неподалёку.

ИА «Орелград»


