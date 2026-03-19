Комитет облсовета одобрил поправки в закон о фенилкетонурии

19.3.2026 | 13:10 Медицина, Новости

Их планируется рассмотреть на ближайшей сессии.

Правда, для этого потребуется ещё и положительное заключение от губернатора.

Ранее профильный комитет регионального парламента согласовал саму идею таких поправок. Теперь речь идёт уже о конкретном законопроекте.

Его предложил прокурор Орловской области. Право на ежемесячную денежную выплату предлагается предоставлять не только детям, но и совершеннолетним. Больным требуется поддержка, так как они вынуждены соблюдать особую дорогостоящую диету.

«Сейчас в регионе проживает 16 взрослых с таким диагнозом. Размер и порядок выплат будут устанавливаться Правительством Орловской области», — сообщила представитель прокуратуры Валентина Некрасова.

Орелград. 2026 год

