В Орле назначена предварительная дата Тургеневского праздника

Подготовка началась.

Состоялось совещание, посвящённое организации данного мероприятия. Его провёл первый зампред облсовета, глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» Михаил Вдовин. Также в заседании участвовали представители исполнительной власти и музея имени Тургенева.

Предварительной датой праздника назначено 11 июня. По традиции основной площадкой станет «Дворянское гнездо».

Участники совещания обсудили общую концепцию. Конкретный план разработают в течение месяца.

«Мы открыты для диалога и ждём инициатив от жителей», – отметил Вдовин. Связаться с организаторами можно по телефону 59-80-34, а также в социальных сетях.

ИА «Орелград»