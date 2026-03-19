В Орле назначена предварительная дата Тургеневского праздника

Подготовка началась.
Состоялось совещание, посвящённое организации данного мероприятия. Его провёл первый зампред облсовета, глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» Михаил Вдовин. Также в заседании участвовали представители исполнительной власти и музея имени Тургенева.
Предварительной датой праздника назначено 11 июня. По традиции основной площадкой станет «Дворянское гнездо».
Участники совещания обсудили общую концепцию. Конкретный план разработают в течение месяца.
«Мы открыты для диалога и ждём инициатив от жителей», – отметил Вдовин. Связаться с организаторами можно по телефону 59-80-34, а также в социальных сетях.
