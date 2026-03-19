В Орле назначена предварительная дата Тургеневского праздника

19.3.2026 | 13:04 Культура, Новости

Подготовка началась.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Состоялось совещание, посвящённое организации данного мероприятия. Его провёл первый зампред облсовета, глава Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда» Михаил Вдовин. Также в заседании участвовали представители исполнительной власти и музея имени Тургенева.

Предварительной датой праздника назначено 11 июня. По традиции основной площадкой станет «Дворянское гнездо».

Участники совещания обсудили общую концепцию. Конкретный план разработают в течение месяца.

«Мы открыты для диалога и ждём инициатив от жителей», – отметил Вдовин. Связаться с организаторами можно по телефону 59-80-34, а также в социальных сетях.

ИА «Орелград»


