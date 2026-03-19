В Орле на Комсомольской стартовал новый этап ремонта

В порядок приводят отрезок в районе площади Карла Маркса.

Работы идут на самой площади (перед театром «Свободное пространство»), а также на Комсомольской между перекрёстками с Красина и Гостиной. В минувшем году здесь приводили в порядок проезжую часть, теперь — пешеходную зону.

К настоящему моменту уже снята значительная часть плитки. Проход по улице и площади затруднён.

Ремонтом занимается ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Стоимость контракта составляет около 333 миллионов рублей. Работы должны быть окончены до 2 июня текущего года.

Планируется заменить плитку и бордюры, опоры освещения, троллейбусных линий, а также обустроить примыкания.

