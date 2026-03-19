В СКР назвали подозреваемого в организации атаки на Орловскую ТЭЦ

19.3.2026 | 14:45

Это командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрий Яцкевич.

Фото: vk.com/sledcomru

Информация прозвучала на заседании штаба по расследованию преступлений, совершённых украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих. Оно прошло в Донецке. Встречу провёл председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«В рамках уголовного дела о террористической атаке по городу Орлу установлено, что к этому преступлению причастен командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады ВМС Украины Юрий Яцкевич. В декабре 2025 года он отдал незаконный приказ атаковать гражданские объекты в Орловской области из пусковых установок комплекса «Нептун»», – сообщили в СКР.

Также в ведомстве указали, что в результате вражеской атаки была приостановлена подача электричества и тепла 20 тысячам жителей нашего региона. Яцекевичу предъявлено обвинение — в заочной форме.

Всего к настоящему моменту рассмотрено 1107 уголовных дел данной категории. 75 лиц приговорены к пожизненному лишению свободы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU