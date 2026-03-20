Орёл стал больше зарабатывать на рекламе

Об этом стало известно на заседании комитета горсовета.

Вопрос обсуждали на комитете по экономической политике и развитию предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба горсовета, в минувшем году муниципальный бюджет, сдавая в аренду рекламные конструкции, заработал около 40 тысяч рублей. Это на семь тысяч больше, чем годом ранее.

За первые два месяца текущего года в городскую казну таким же образом поступило ещё 7797 рублей.

На 1 марта в Орле действует 93 договора на эксплуатацию рекламных конструкций. Как отметили депутаты, размеры рекламы не всегда соответствуют требованиям, оговорённым в городских правилах благоустройства. Кроме того, существуют и те, кто задолжал за аренду. Комитет рекомендовал мэрии решить эти проблемы.

