Орловца зарегистрировали как ИП без его ведома

Возбуждено уголовное дело.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Интересно, что в надзорный орган обратился не сам мужчина, а его супруга, жительница Орловского муниципального округа. Она сообщила, что её мужа включили в реестр индивидуальных предпринимателей, хотя он не подавал такого заявления.

Прокуратура пришла к выводу, что неизвестные злоумышленники незаконно использовали персональные данные орловца. Ведомство направило материалы своей проверки в полицию.

Там возбудили уголовное дело по соответствующей статье (173.2 УК, часть 2). Орган надзора будет контролировать расследование.

