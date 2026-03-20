Сферу пассажирских перевозок признали «дефицитной»

Озвучены результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг.

Результаты мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Орловской области и состоянием ценовой конкуренции представил региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. По сложившейся практике, оценка потребителями качества проводилась путем опроса жителей региона, в котором приняли участие 489 потребителей.

«В ходе проведения опроса респондентам было предложено оценить количество организаций, осуществляющих деятельность на целевых рынках, по критериям «избыточно», «достаточно», «мало» и «нет совсем», – отмечает департамент. – Состав наиболее конкурентных по мнению респондентов товарных рынков Орловской области не изменился по сравнению с 2024 годом».

Так, в наибольшей степени «избыточным» и «достаточным» по итогам 2025 года респонденты считают число организаций, функционирующих на следующих рынках: рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами – 81,8 процента респондентов; рынок общего образования – 71,4 процента респондентов; рынок услуг дошкольного образования – 68,8 процента респондентов; рынок социальных услуг – 55,8 процента респондентов; рынок услуг дополнительного образования детей – 54,5 процента респондентов; рынок медицинских услуг – 46,8 процента респондентов; рынок финансовых услуг – 46,8 процента респондентов.

Респонденты считают, что «мало» и «нет совсем» организаций на следующих рынках: рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 62,3 процента респондентов; рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме – 49,4 процента; рынок выполнения работ по благоустройству городской среды – 46,8 процента; рынок легкой промышленности – 44,2 процента.

Отметим, что этот рейтинг возглавляет рынок пассажирских перевозок. По данным департамента, в настоящее время рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок представлен 21 хозяйствующим субъектом, причем все это – частный бизнес. Общее количество обслуживаемых межмуниципальных маршрутов составляет 114. В департамент отмечают. что условия для развития конкуренции на данном рынке созданы: приняты все необходимые нормативные правовые акты, в том числе для обеспечения прозрачности условий проведения открытых конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок.

Определен порядок конкурсного отбора перевозчиков к обслуживанию маршрутов. Допуск осуществляется по результатам открытого конкурса, право на участие в котором предоставляется всем перевозчикам независимо от формы собственности. Однако практика показывает, что перевозчики неохотно берутся за обслуживание нерентабельных, с их точки зрения, маршрутов.

ИА «Орелград»