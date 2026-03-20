На Орловщине помогут психбольным и пациентам с ВИЧ

Областные власти наметили новые цели в здравоохранении.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области в новой редакции утвердило государственную программу развития здравоохранения. В ее состав включен комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».

Благодаря реализации указанного структурного элемента государственной программы ожидается снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, – с 31 процента в 2020 году до 26,9 процента на момент завершения реализации программы, действие которой рассчитано до 2029 года.

В программу также включен комплекс процессных мероприятий «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C». В его рамках ожидается сохранение доли ВИЧ-инфицированных пациентов, состоящих на диспансерном учете, – не менее 80 процентов в период по 2029 год. Также на одном уровне до 2029 года планируется поддерживать долю ВИЧ-инфицированных орловцев, получающих антиретровирусную терапию. Всего таковых должно быть не менее 22,5 процента от общего числа состоящих на диспансерном учете.

Кроме того, планируется, что реализация мероприятий, запланированных в составе указанного комплекса, приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных пациентов, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, – с 63,8 года в 2024 году до 64 лет в 2029 году. Предполагается также снижение заболеваемости вирусным гепатитом B: она должна составлять менее одного случая на 100 тысяч населения региона в год.

ИА «Орелград»