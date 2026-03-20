В Орле затянется ремонт школы имени Прокофьева

20.3.2026 | 10:50

Дата сдачи объекта изменилась.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по строительству. Депутатов проинформировала исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн.

Капремонт в «Детской музыкальной школе имени Прокофьева» делает ТСК «Альянс». Ожидалось, что объект сдадут 1 ноября будущего года. Однако теперь дата сдвинулась на 9 декабря 2027-го.

Задержка возникла из-за того, что здание надоб было освободить от имущества. На момент заключения контракта занятия ещё продолжались.

Сейчас «Альянс» занимается демонтажом. Выполнено около 60% этих работ. Планируется, что они завершатся к 1 апреля.

Стоимость всего ремонта составляет около 40 миллионов рублей. Подрядчик получил аванс в 30% от этой суммы, сообщили в пресс-службе городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU