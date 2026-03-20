В Орле затянется ремонт школы имени Прокофьева

Дата сдачи объекта изменилась.

Об этом стало известно на заседании комитета горсовета по строительству. Депутатов проинформировала исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла Мария Родштейн.

Капремонт в «Детской музыкальной школе имени Прокофьева» делает ТСК «Альянс». Ожидалось, что объект сдадут 1 ноября будущего года. Однако теперь дата сдвинулась на 9 декабря 2027-го.

Задержка возникла из-за того, что здание надоб было освободить от имущества. На момент заключения контракта занятия ещё продолжались.

Сейчас «Альянс» занимается демонтажом. Выполнено около 60% этих работ. Планируется, что они завершатся к 1 апреля.

Стоимость всего ремонта составляет около 40 миллионов рублей. Подрядчик получил аванс в 30% от этой суммы, сообщили в пресс-службе городского Совета народных депутатов.

