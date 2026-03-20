Под Орлом «вешние воды» подтопили мост

Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Это низководный мост через реку Цон. Он находится в Орловском муниципальном округе рядом с посёлком Круглый.

На данный момент движение по мосту перекрыто. Также рядом с ним установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, МЧС довело информацию о подтоплении моста до населения.

Объехать участок можно по дороге с твёрдым покрытием. Она проходит по маршруту «посёлок Круглый – посёлок Красный Сабуровец – посёлок Малая Саханка – город Орёл».

Специалисты мониторят ситуацию. «В ближайшее время возможно подтопление других низководных мостов», – признали в ведомстве.

